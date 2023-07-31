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Інженер ВПС США викрав секретні дані стосовно 17 військових об’єктів, - Forbes

Інженер ВПС США викрав секретні дані стосовно 17 військових об’єктів, - Forbes

Інженер ВПС США викрав обладання та інформацію стосовно 17 військових об'єктів та правоохоронних органів.

Згідно з даними розслідування Пентагона, 48-річний інженер військово-повітряної бази Арнольд у штаті Теннесі забрав додому велику кількість урядових радіотехнічних засобів та носії інформації з секретними даними.

В ордері на обшук, який є в розпорядженні видання, інженер забрав обладнання на майже 90 тисяч доларів.

"Пд час обшуку в його будинку правоохоронці виявили, що він мав "несанкціонований адміністраторський доступ" до технологій радіозв’язку, які використовуються командуванням повітряної освіти та підготовки на 17 військових об'єктах", - зазначає Forbes.

Слідчі також знайшли ноутбук, на якому було відкрите програмне забезпечення, що містило "всю систему зв'язків авіабази Арнольд". Крім цього, інженер зберігав у себе USB-накопичувачі, що містили файли радіопрограм правоохоронних органів.

Також слідство зазначає, що інженер, можливо, мав доступ до комунікацій ФБР та агентств штату Теннесі - наразі цю інформацію перевіряють слідчі Бюро.

Джерело: rbc.ua

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Темы: армія, США

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