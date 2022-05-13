Новости от зарубежных партнеров

Великобритания ввела санкции против любовницы путина Алины Кабаевой, — сказано на сайте Правительства.

ЕС выделит Украине очередные 500 млн евро на тяжелое вооружение - сказал Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Латвии заблокируют российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

ЕС хочет ввести санкции против главы РПЦ Кирилла, но Венгрия против. Орбан заверил, что Венгрия не поддержит включение Кирилла в санкционный список. По его словам, это повлияет на вопрос религиозной свободы, который является «святым и неприкосновенным».

Япония запрещает экспорт в россию высокотехнологичных товаров. Запрет затронет 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы.

Счета российского посольства в Польше заблокированы до 2 сентября.

США передадут Украине нелетальное оборудование с авиабазы в Японии, - сообщили в Генштабе.

Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, — государственное агентство WAM.

Источник: https://t.me/u_now/48679

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