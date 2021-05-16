Оккупанты массово устанавливают мины на Донбассе: новые данные ОБСЕ

На северо-западной окраине временно оккупированного РФ поселка Александровка в Донецкой области наблюдатели миссии ОБСЕ 11 мая зафиксировали новые мины вблизи жилого района. Об этом говорится в отчете миссии.

«БПЛА СММ малого радиуса действия впервые выявил около 174 противотанковых мин (5 — предположительно), а также вновь порядка 100, предположительно, противопехотных мин (ПМН-2)7 и примерно 86 противотанковых мин», — говорится в отчете.

По оценке миссии, все эти мины установлены некоторое время назад и принадлежат вооруженным формированиям.

Итсочник: sprotyv.info

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