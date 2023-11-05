Патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: посягання на територіальну України, виправдовування збройної агресії РФ, а також планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

В СБУ зазначають, що для поширення пропаганди він використовує підконтрольні релігійні громади РПЦ та представників УПЦ МП.

"Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України", - зазначають у спецслужбі.

Також він виправдовував окупацію українських територій і закликав вірян об’єднатися у війні проти України, наголошують у СБУ.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17792

Новости портала «Весь Харьков»