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Патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу

Патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу

Патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: посягання на територіальну України, виправдовування збройної агресії РФ, а також планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

В СБУ зазначають, що для поширення пропаганди він використовує підконтрольні релігійні громади РПЦ та представників УПЦ МП.

"Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України", - зазначають у спецслужбі.

Також він виправдовував окупацію українських територій і закликав вірян об’єднатися у війні проти України, наголошують у СБУ.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17792

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