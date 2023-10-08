Підбірка найважливіших новин від антикорупційних органів за вересень від НАБУ і САП:

● повідомили про підозру олігарху Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн;

● викрили суддю Броварського суду Сердинського на отриманні хабара в розмірі 4000 доларів за які він нібито мав ухвалити рішення про стягнення боргу на користь позивача;

● викрили голову Комінтернівського райсуду Одеської області Доброву під час одержання хабара в розмірі 50 тисяч грн;

● повідомили про підозру у завданні збитків на 187 млн грн ексдиректору ДП зі структури МВС Бабаєву та його заступнику;

● висунули підозру у заволодінні 1,32 млн грн чотирьом колишнім гендиректорам ДП «Зоря-Машпроект», що входить до складу концерну «Укроборонпром»;

● повідомили про підозру ексдиректору управління капітального будівництва на Івано-Франківщині у заволодінні 10 млн грн під час будівництва школи;

● повідомили про підозру депутату Волинської облради Кошельнику, якого викрили на отримані хабара в розмірі 35 тисяч доларів;

● завершили досудове розслідування у справі голови Державної судової адміністрації Сальникова, якого підозрюють у підбурюванні до надання $5 тисяч суддям Верховного Суду;

● завершили слідство щодо ексголови Нацбанку Шевченка та його спільників у справі про заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку;

● скерували до ВАКС обвинувальний акт щодо експрезидента Януковича і ще трьох осіб, які заволоділи 17,5 гектарами цінного лісу в Сухолуччі;

● скерували до суду справу щодо колишнього гендиректора ДП Держінформ'юст Богданова та ще трьох осіб у заволодінні 7,7 млн грн на закупівлі забезпечення для відеоконференцзв'язку;

● скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексголови правління Приватбанку Дубілета та ще п’яти осіб, яких обвинувачують у розтраті понад 8,4 млрд грн банку.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2563

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