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СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини

СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф отримати актуальну інформацію про Сили оборони на Донеччині.

У результаті спецоперації в Слов’янську затримано агентку воєнної розвідки рф, яка збирала розвіддані щодо передислокації підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Передусім вона намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.

Такі відомості потрібні були окупантам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Про такі плани агресора Служба безпеки дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російської агентки. Це дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ.

Також у ході документування фігурантки стало відомо про її куратора з воєнної розвідки рф. Саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання своїй поплічниці.

На фінальній стадії спецоперації ворожу агентку затримали у її власному помешканні.

У затриманої вилучено мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.

Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.

Тривалий час вона перебувала у «сплячому» режимі, але навесні цього року агентку «активували» для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась «втемну» випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їй загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11814

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