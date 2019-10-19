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Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар

Под амнистию не попадут террористы, которые сбили Боинг, а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар

В отношении участников преступлений на Донбассе могут применять амнистию только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях, однако это не коснется виновных в военных преступлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он рассказал сегодня в Верховной Раде.

"Есть два срока, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях, и амнистия", - сказал Боднар.

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная Рада приняла соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и не вступил в силу, поскольку его не подписал тогдашний президент. Он добавил, что в статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследований.

"Что касается амнистии, необходимо придерживаться такой позиции: сегодня Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей", - отметил Боднар.

"В соответствии с законом о применении амнистии в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений или в отношении которых идут суды, может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях - то есть после восстановления суверенитета Украины", - добавил он.

Заместитель Пристайко пояснил, что решение о применении амнистии будут принимать суды.

"И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые являются, согласно международному законодательству, военными преступлениями и геноцид. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга", - подчеркнул он.

Представитель МИД добавил, что вопрос о возможности применения амнистии должны вынести на обсуждение,

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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