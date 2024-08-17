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Поліція Лос-Анджелеса назвала п'ятьох обвинувачених у справі про смерть актора Меттью Перрі

Поліція Лос-Анджелеса назвала пятьох обвинувачених у справі про смерть актора Меттью Перрі

Чоловіка знайшли мертвим минулого року, причина - передозування наркотиками. Незадовго до смерті він проходив курс інфузійної терапії кетаміном від тривоги і депресії. Однак виявлений у його крові рівень цієї речовини був значно вищий, ніж передбачено.

Як стверджує поліція, розслідування виявило "широку підпільну злочинну мережу" постачальників наркотиків, які у величезних кількостях продавали кетамін голлівудським знаменитостям.

В тому числі і Перрі.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/23979

Новости портала «Весь Харьков»

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