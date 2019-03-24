После Путина: повар нацлидера Пригожин метит на роль «преемника»

По мере того, как погрязшая в неадекватности, имперском чванстве, войнах, тотальной некомпетентности, коррупции и экономических проблемах Россия сползает в пропасть, вопрос «если не Путин, то кто?» из умозрительного становится животрепещущим. До зоотечественников™ постепенно начинает доходить, – пишет Андрей Капчук на страницах портала «Гражданская Позиция»: недоцарек из подворотни, похоже, растерял и связь с реальностью, и последние остатки здравого смысла, и дальнейшее его пребывание в президентском кресле уже в недалеком будущем обернется медным тазиком, который прилетит из ниоткуда и накроет все и всех. Свихнувшегося параноика, всю свою жизнь проваливавшего любые дела, за которые бы ни брался, надо на кого-то менять.

По меткому замечанию Черчилля, политика в этой стране напоминает схватку бульдогов под ковром – и попытки выявить хотя бы активных участников грызни нередко выливаются в гадание на кофейной гуще. Но, похоже, наконец-то, засветился один из фигурантов свары, метящий на трон. Да-да, тот самый, который на заглавном фото – экземпляр в коллекцию Ломброзо: так называемый «путинский повар» Пригожин.

Все случилось благодаря расследованию телеканала «Дождь». В нескольких африканских странах вскрыта деятельность более ста кремлевских политтехнологов – и все они подчиняются Пригожину, все кормятся, хоть и из бюджетных средств, но с его руки – и, если повар нам не врет, помогают «дружественным» режимам и диктаторам удержаться у власти или прийти к ней.

Как водится у россиян, свою работу они делают кое-как – просто тупо проедают деньги с нулевым конечным результатом. Очевидно, важен сам процесс – традиционный распил, к которому в этот раз допустили и рядовой планктон в обмен на личную лояльность – причем лояльность не тому, кто сидит (в пруду) в Кремле, а тому, кто непосредственно платит этой прожорливой своре.

Политтехнологи – это профессиональные манипуляторы общественным мнением, специалисты по представлению черного белым и выворачиванию любой ситуации наизнанку. Зачем Пригожину их лояльность? Только для того, чтобы применить их навыки в будущем. Где применить? Понятно, что не в Африке: в самой Фашистской Федерации. В чьих интересах? Разумеется, в собственных.

И пазл сложился сам собой.

Есть некий, скажем так, далеко не самый лучший представитель российских населюков, один из приближенных к фашистской правящей верхушке. Зоотечественники™ и сами по себе не отягощены высокой моралью, но у этого в послужном списке – целый криминальный букет: разбой, мошенничество, сутенерство и вовлечение в проституцию несовершеннолетних, наемничество, коррупция и картельные сговоры, попытки подрывной деятельности в других странах и, возможно, организация политических убийств. И вот этот, если называть вещи своими именами, бандит – готовит преданный лично ему контингент для политических интриг.

У него есть ресурс для информационной поддержки манипуляторов – медиахолдинг, аудитория которого – более четверти населения страны. Не хватает, разве что, федерального телеканала, но и это не беда: эфир можно купить или, в крайнем случае, захватить силой. Для этого у бандита есть собственная армия, превосходящая в боеспособности и воинство Шойгу, и эсэсовцев Золотова.

Ее личный состав имеет опыт боевых действий и привык убивать; многие прошли подготовку в армейском спецназе – то есть, помимо прочего, натасканы на захват стратегических объектов, таких, как телецентр. Кроме того, у бандита личные связи в фашистском министерстве (обороны) нападения – прикормленные лампасники, обязанные лично ему своим обогащением – значит, в случае попытки вооруженного захвата власти сопротивление может быть саботировано.

Наконец, принадлежащие Пригожину бизнес-структуры допущены к столу фюрера и занимаются организацией питания его самого и приближенных – и, значит, плешивого вошьдя могут убрать вообще в любой момент. В стране, где покупается и продается абсолютно все, цена вопроса – лояльность нескольких фэсэошников, которые в нужный момент организуют подачу к столу нужного блюда – чая с полонием, например. Ресурсы для их покупки у Пригожина тоже есть.

И однажды мы можем проснуться и узнать из зомбоящика, что недоцарек «по состоянию здоровья» не может исполнять свои обязанности.

И под шумок ожесточенной драки за кресло председателя комиссии по организации похорон (которому в этой стране затем, как правило, достается высший государственный пост), – группы вооруженных людей без знаков отличия возьмут под контроль ключевые объекты Москвы, и в вечерних теленовостях польются восторженные дифирамбы «ближайшему соратнику» безвременно ушедшего вошьдя (вариант – «принципиальному борцу с преступным режимом»), настоящей «твердой руке», «победителю» сирийскому, ливийскому, центральноафриканскому, венесуэльскому и т.д., в одиночку разгромившему ИГИЛ и прочих супостатов, «успешному бизнесмену» – и вообще, «в доску своему пацану», который единственный «понимает народ» и способен «навести порядок».

И в результате в Кремль (на черном «мерине») на белом коне въедет не какая-то мелкая приблатненная шпана, а – настоящий урка. В отличие от малохольного предшественника, усаженного в президентское кресло высокими покровителями, этот сам, силой захватит власть – и это обстоятельство придаст ему в глазах зоотечественников™ стопроцентную, абсолютную легитимность и гарантирует непререкаемое право единоличного, бесконтрольного распоряжения всем, что еще осталось в этой Богом проклятой стране: ресурсами, активами, имуществом, жизнями холопов.

Здесь требуется пояснение: я не пытаюсь разобраться, кто лучше, Путин или Пригожин. Два сапога пара – и, по большому счету, эти «двое из ларца» отличаются друг от друга только тем, что одного когда-то схватили за руку и посадили, а другому до сих пор удается выходить сухим из воды.

И один, и другой – вполне подходят на роль нынешнего «царя»: как заметил пару сотен лет назад, побывав в России, один европейский дипломат, каждый народ имеет того правителя, которого заслуживает – и сегодня «великая-прекрасная-духовная-страна» опустилась как раз до такого уровня – бандитского паханата с уголовниками во власти.

Нетрудно догадаться, что и сама Россия при таком развитии событий не станет лучше: она останется такой же фашистской недоимперией с кучей параноидальных комплексов и нерешаемых проблем, продолжит деградировать – и, скорее всего, покатится к окончательному распаду и вырождению.

Разумеется, все не настолько просто – и я не утверждаю, что будет именно так, я говорю о том, что может произойти. В грызне под ковром участвуют и другие желающие порулить, у них тоже есть и политические, и информационные, и силовые ресурсы – и сложно сказать, кто именно выйдет победителем. Может быть, у Пригожина есть план игры на опережение – а, может быть, какой-нибудь гэбнюк обратит внимание на то же самое, на что и автор этих строк – и на следующий день тушку «повара» выловят из Москвы-реки, а то и вовсе не найдут.

Важно другое: если вчерашние холуи выходят из тины и начинают в открытую, не таясь, подгребать под себя инструменты для захвата власти, – значит, еще недавно всемогущий фюрер, которого боялись и перед которым лебезили, – эту самую власть теряет и возвращается в свое нормальное состояние мелкого холопа-чемоданоносца с кличками «моль» и «окурок».

Значит, завершается эпоха и близится развязка. И не исключено, что следом – закончится и исторический путь деградирующей на глазах территории, так и не ставшей великой страной.

На благо остального человечества.

Источник: sprotyv.info

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