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Постачав наркотики своєму керівнику: ДБР підозрює посадовця Рівненського районного військкомату

Постачав наркотики своєму керівнику: ДБР підозрює посадовця Рівненського районного військкомату

● Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

● Як уже повідомлялося раніше, під час проведення розслідування щодо побиття солдата посадовцями центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили 8 пакетів з амфетаміном.

● Було встановлено, що посадовець мав свого «дилера» з-поміж підлеглих військовослужбовців.

● Начальник структурного підрозділу систематично привозив амфетамін керівнику, а в окремих випадках залишав «закладки». За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував. Таким чином він намагався догодити шефу, розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині в майбутньому.

● У розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називали «білою міткою», а один одного – за вигаданими кличками.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3809

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Темы: дбр, україна

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