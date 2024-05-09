Фракция "Слуга народа" в Раде не смогла утвердить отставку главы Минагрополитики Сольского, подозреваемого в махинациях с землёй, - спикер парламента Стефанчук

Таким образом, он продолжает исполнять обязанности министра, находясь под следствием.

НАБУ и САП подозревают Сольского в незаконном завладении землёй на 291 млн грн. в 2017 году. Сам он отвергает обвинения.

Джерело: https://t.me/vekha/86723

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