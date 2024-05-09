В оккупированной части Донецкой области процветает коррупционная схема выкупа земли

Население оккупированной части Донецкой области сообщает, что местные администрации не без согласования с москвой начали скупку земельных паев, приусадебных земельных участков и земли прибрежной зоны Азовского моря. Объявления с выкупом такой земли висят в Мариуполе и ближайших к нему населенных пунктах. Такие объявления появились даже в орковских соцсетях.

Поскольку дельцы готовы покупать даже по старым, т.е. украинским документам и просроченным, значит такие операции не могут происходить без оккупационных российских администраций. Всем понятно, что все эти продажи незаконны, а значит идут за полцены, а то и ниже.

Жители рассказывают, что сначала частные лица скупают такую землю, оформляют сделку по российским законам. Потом земля оказывается в собственности местных муниципальных органов россии, а затем в руках российских олигархов. Это происходит сейчас и аппетиты у российских оккупантов только растут.

Почему жители оккупированной части Донетчины идут на это? А что делать, если владельцы участков и паев бежали от российской оккупации и находятся где-то в Черновцах или в Германии. Они понимают, что в ближайшее время не смогут туда вернуться, поэтому рады через родственников получить хоть какие-то средства. Вот и соглашаются, что очень печально.

Но мы также не знаем, что сейчас происходит в Украине с продажей сельхозземель, продажа которых не остановлена с началом полномасштабного вторжения? Кому принадлежат земли Украины, за каждый метр которой сражаются сотни тысяч украинских воинов? Это немаловажный вопрос для всего населения и государства с самыми большими запасами чернозема. Земля всегда кормила украинцев!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1757

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