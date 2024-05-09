россия начала бить по Украине модернизированными ракетами Х-101

Оккупанты получили партию новых ракет X-101 с усиленной боевой частью. Эти снаряды были использованы при утреннем ударе по Украине.

Об этом сообщает портал Defense Express.

По информации журналистов, на сбитой сегодня ракете стояла двойная боевая часть. Так, к стандартной части массой 450 кг была прикреплена дополнительная боевая часть в 350 кг.

Отмечается, что враг смог увеличить БЧ за счет уменьшения размера топливного бака, что привело к снижению дальности полета вдвое – до 2250 километров. Однако даже такого показателя хватит, чтобы запустить ракету с территории россии по западным областям Украины, в частности по Львовщине.

Также сообщается, что серийный номер одной из сбитых x-101 указывает на то, что она была изготовлена совсем недавно – во втором квартале 2024 года.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35616

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