Правые националисты в Германии планировали захват власти и убийство 25 тыс. политических противников

По информации СМИ, немецкая правоэкстремистская группировка «Северный крест» («Nordkreuz») планировала совершение массовых политических убийств по всей Германии.

Экстремисты составили списки потенциальных жертв с их личными данными, сообщают издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), ссылаясь на имеющиеся в их распоряжении протоколы допросов Федерального ведомства уголовной полиции (BKA).

Прокуратура Германии предполагает, что правые экстремисты из северо-восточных земель Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург занимались сбором данных о своих политических противниках и в других регионах.

В документах и на электронных носителях информации, изъятых во время обысков членов «Северного креста» в период с августа 2017 года по апрель 2018-го в Мекленбурге - Передней Померании, имеются фамилии и адреса почти 25 тысяч противников правых экстремистов, проживающих по всей Германии.

По данным RND, члены «Северного креста» собирали данные преимущественно представителей левого политического спектра, большинство из них положительно высказывались о беженцах и соискателях убежища. До сих пор считалось, что группировка собрала лишь данные о чуть более 30 потенциальных жертвах, проживающих в том же регионе.

При этом, согласно оценке следствия, ультраправые планировали целенаправленные убийства своих политических противников. Эти подозрения усилились после допросов одного из представителей «Северного креста» ведомством BKA. Бывший замглавы Объединения резервистов бундесвера в Мекленбурге - Передней Померании Хорст С. (Horst S.) сообщил, что списки «левых» создавались с целью ликвидации их фигурантов «в случае конфликта», указывают издания.

Еще один член «Северного креста», адвокат Ян Хендрик Х. (Jan Hendrik H.) планировал «в день Х» снабдить своих сообщников пропусками с печатями бундесвера, которые позволили бы им быстрее прибыть на необходимое место, сообщается далее.

Основатель «Северного креста», сотрудник спецназа полиции Марко Г. (Marco G.) в середине июня помещен по стражу. По данным следствия, он и его трое сослуживцев похитили боеприпасы из полицейских запасов. С августа 2017 года в отношении группировки ведется расследование по подозрению в подготовке террористического нападения.

В начале июня Германию потрясло громкое убийство политика, выступавшего в поддержку беженцев. Тело Вальтера Любке (Walter Lübcke) было обнаружено в ночь на 2 июня на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния.

Первоначально расследование было поручено специальной комиссии в составе 50 человек, затем его взяла на себя Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ. Следствие предполагает, что убийство могло иметь правоэкстремистскую подоплеку.

Укажем в этой связи, что по данным западных спецслужб, практически все правые группировки и националисты в Европе находится на финансировании Москвы. Русские также помогают им в распространении пропаганды и зачастую сами действуют от их имени.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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