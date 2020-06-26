Путин руководил террористической группой «Фракция Красной Армии» в ФРГ. По его указанию совершались теракты

Детали шпионской деятельности Путина в Дрездене в 80-х до сих пор полностью неясны из-за того, что КГБ активно уничтожал и вывозил документы перед крахом ГДР, но как утверждают члены террористической группы «Фракция Красной армии» (RAF), что нынешний главарь Кремля поддерживал их и поставлял им оружие, пишет издание Politico.

Как отмечается, Путин впервые прибыл в Дрезден в 1985 году в роли офицера КГБ среднего звена. И много лет спустя начальник внешней разведки Штази (тайной спецслужбы ГДР, сотрудничавшей с КГБ) Маркус Вольф уверял, что в Дрездене Путин был «никем»: по его словам, даже «уборщицы» получали такие бронзовые медали, как Путин.

Но бывший член левой коммунистической террористической группы «Фракция Красной армии» рассказал, что встречался с Путиным в Дрездене, тот фактически управлял членами группы, которая сеяла террор в Западной Германии в 70-х и 80-х годах.

RAF известна с конца 60-х рядом взрывов, убийств, похищений и ограблений банков. Во имя свержения «империализма и монопольного капитализма» ФРГ члены террористической группы убили видных западногерманских промышленников и банкиров включительно с председателем Dresdner Bank в 1977 году. Также RAF подкладывала бомбы на военных базах США, убивая и нанося ранения десяткам солдат.

С конца 70-х, когда Западная Германия начала арестовывать членов RAF, Штази предоставляла им убежище в Восточной Германии, выдавая фальшивые паспорта.

По словам бывшего члена RAF, в годы, когда Путин работал в Восточной Германии, Дрезден стал местом встречи красных террористов и их кураторов. Он и его приспешники поездом ехали в Восточную Германию, где их встречали агенты Штази. Они садились в советский автомобиль «ЗИЛ» и отправлялись в Дрезден, где в безопасном доме встречались с Путиным и его подельниками из КГБ.

«Они никогда не давали нам инструкции напрямую. Они говорили: «Мы слышали, что вы планируете вот это. Как вы собираетесь это сделать?». А потом озвучивали предложения. Они предлагали другие цели, спрашивали, что нам нужно. Нам всегда были нужны оружие и наличные», - рассказал экс-член RAF.

Он также упоминает, что красным террористам было сложно купить оружие в Западной Германии, поэтому они вручали Путину и его подельникам список. Определенным образом этот список позже оказывался в руках агента КГБ на Западе. И нужное оружие появлялось в тайном условленном месте, чтобы террористы RAF могли его забрать.

«Мы были лишь полезными идиотами для СССР», - сказал бывший член RAF.

Politico пишет, что большинство его бывших товарищей либо в тюрьме, либо мертвы. Другие участники встреч в Дрездене пропали без вести. Но близкий союзник Путина из бывшего КГБ сказал, что обвинения чрезвычайно чувствительны, утверждает издание. Он утверждает, что связь между КГБ и RAF или любой другой террористической группой в Европе официально якобы никогда не была доказана. «И вам тоже не стоит пытаться сделать это!» - заявил он.

Напомним, в 2018 году было обнаружено удостоверение тайной полиции Восточной Германии Путина, который был агентом КГБ в Дрездене в 1980-х годах. Во время работы в Дрездене тогда майор КГБ Путин работал на Штази.

«Через 28 лет после падения ГДР даже Управление документирования Штази (BStU) считало, что знает все секреты. Но обнаруженные документы подтверждают: бывший офицер КГБ и нынешний кремлевский начальник Владимир Путин до падения Берлинской стены был также агентом печально известной службы государственной безопасности ГДР», сообщил таблоид Bild

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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