Рашисти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі

● В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

● Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.

● Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей». З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

● Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

Источник: https://t.me/DIUkraine/443

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