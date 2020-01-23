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РФ через неподконтрольные Украине участки границы на Донбассе продолжает поставлять террористам вооружение, - ГУР

РФ через неподконтрольные Украине участки границы на Донбассе продолжает поставлять террористам вооружение, - ГУР

Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украиной участки границы на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украиной участки границы, в частности пункты пропуска "Успенка", "Должанский" и "Дьяково", для поставки на временно оккупированную территорию боеприпасов, вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Прежде всего оккупанты наращивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.

Вместе с тем в подразделения российско-оккупационных войск продолжает поступать пополнение из числа наемников, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ. В основном это лица с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов.

Источник: censor.net.ua

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