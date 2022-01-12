Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 123

Російські окупанти доукомплектовують військові частини НЗФ ОРДЛО — розвідка

Російські окупанти доукомплектовують військові частини НЗФ ОРДЛО — розвідка

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, з 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Водночас силові структури окупаційних адміністрацій в посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

Як повідомляла група ІС, упродовж минулої доби, 10 січня, в зоні ООС з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За минулий рік СБУ повідомила про підозри понад 60 організаторам фейкового «референдуму» 2014 року на Луганщині
Сегодня 08:17    75
ЗМІ: США схвалили виділення додаткових 200 мільйонів доларів для України
Сегодня 07:08    117
Язык современной дипломатии в цитатах
Сегодня 06:16    175
Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит "юридических гарантий"
Сегодня 06:08    185
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    194
«Власти» ОРДО заявляют об открытии фейковых «представительств» в ряде неназванных стран
11.01.2022 09:27    280
«Казахстан наш»: как пропаганда РФ описывает ситуацию в стране
11.01.2022 08:11    493
Наблюдателей ОБСЕ не пропустили через блокпост в Станице Луганской
11.01.2022 06:26    190
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
11.01.2022 00:01    250
Как отбить у России желание нападать на Украину – эксперты озвучили способ
10.01.2022 14:42    467
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 