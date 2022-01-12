Російські окупанти доукомплектовують військові частини НЗФ ОРДЛО — розвідка

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, з 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Водночас силові структури окупаційних адміністрацій в посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

Як повідомляла група ІС, упродовж минулої доби, 10 січня, в зоні ООС з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Источник: sprotyv.info

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