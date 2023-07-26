россия является лидером военной контрабанды в мире – ГУР

россия, по состоянию на сегодняшний день, является лидером военной контрабанды в мире.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«россияне ищут возможности, связанные часто с тем же серым импортом, или с банальной контрабандой. Сегодня рф является одним из лидеров или, пожалуй, лидером военной контрабанды в мире. И она работает в этом направлении очень серьезно, чтобы хоть что-то в мире собрать, что может пригодиться для использования, модернизации или производства вооружения в войне против Украины», - заявил он.

По словам представителя разведки, речь идет не о тех объемах, которые хотели бы россияне.

«То же самое можно говорить о производстве ракетных вооружений. Впрок они производить не могут все, что производят, фактически сейчас и используется. Но они работают над расширением производства и способностями собственного оборонного комплекса», - отметил Юсов.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/20766

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