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Сам факт участия в войне против Украины освобождает россиян-уголовников от ответственности

Сам факт участия в войне против Украины освобождает россиян-уголовников от ответственности

Группа уголовных авторитетов, именующих себя "Верховный суд РФ" приняла историческое решение о том, что сам факт участия в войне против Украины освобождает россиян, совершивших тяжкие преступление от уголовной отвественности.

Поводом для такого решения послужило уголовное дело некоего Владислава Устинова, который находясь за рулем совершил ДТП, повлекшее гибель людей.

Следствие, разыскивая подозреваемого, выяснило, что он заключил военный контракт и сейчас убивает украинцев на их территории.

Однако арествовать и привлечь к отвественности его не удалось. На защиту обвиняемого встал так называемый "Верховный суд РФ" который вынес вердикт, что поскольку обвиняемый сейчас убивает украинцев, он "больше не представляет опасности для российского общества".

Джерело: https://t.me/shipilovnews/1243

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