СБУ блокувала діяльність нарколабораторії

У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Управління СБ України в Черкаській області викрили та блокували діяльність нарколабораторії.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Черкащини облаштували цех із виробництва метадону на території приватного домогосподарства, розташованого у Васильківському районі Київської області. За попередніми підрахунками ділки виробляли понад десять кілограмів психотропів щотижня. Готовий «товар» зловмисники збували через власну мережу дилерів у столичному регіоні та в Черкаській області.

Правоохоронці затримали двох організаторів нелегального бізнесу поблизу одного із населених пунктів Київської області під час підготовки до реалізації чергової партії наркотиків відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході проведених обшуків у нарколабораторії та за місцями проживання учасників угруповання у Київській та Черкаській областях правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення психотропних речовин, понад двісті кілограмів прекурсорів, майже три кілограми метадону та гроші, отримані від реалізації наркотиків.

За попередніми оцінками вартість вилученої партії метадону за цінами «чорного ринку» становить приблизно сім мільйонів гривень.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозри у вчиненні злочинів та обрання міри запобіжних заходів.

Тривають слідчо-оперативні дії для становлення всіх обставин справи, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття наркоділків проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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