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СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову у трьох областях України: серед затриманих – посадовець ВЛК

СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову у трьох областях України: серед затриманих – посадовець ВЛК

Служба безпеки викрила нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку у Львівській, Черкаській та Сумській областях.

Під час комплексних заходів затримано організаторів оборудок. За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених посвідок волонтерів або водіїв міжнародних рейсів.

Вартість таких «послуг» становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від регіону і терміновості «вирішення питання».

● Так, у Черкасах:

затримано представника військово-лікарської комісії Черкас.

За хабарі посадовець обіцяв своїм клієнтам «допомогу» в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гумдопомоги.

● У Сумах:

ліквідовано схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів.

Після одержання грошей зловмисники оформлювали своїх клієнтів до «штату» спеціально створених підприємств-перевізників, які здійснювали зарубіжні перевезення.

Співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі нелегального переправлення через кордон 8 «далекобійників» з фейковими документами.

● На Львівщині:

викрито місцевого кримінальника, який створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників.

Від імені фейкової компанії вони намагались налагодити виїзд ухилянтів за кордон начебто для переправлення комерційних вантажів.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській, Черкаській та Сумській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9592

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