СБУ на Донеччині припинила діяльність антиукраїнського інтернет-агітатора (ВІДЕО)

Співробітники СБ України залучені до операції Обʼєднаних сил під час виконання покладених на Службу завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави викрили у Донецькій області антиукраїнського інтернет-агітатора.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя розміщував на персональних сторінках заборонених російських соціальних мереж матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, інспірування протестних настроїв, популяризував терористичні організації «Д/ЛНР». Агітатор нав’язував користувачам соцмереж прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулював суспільною думкою, насамперед напередодні виборів до Верховної Ради для просування вигідних для РФ кандидатів.

Правоохоронці задокументували, що матеріали, які розповсюджував поборник «руського мира», були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій. За місцем мешкання агітатора співробітники СБ України виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали та сім-картки, що підтверджують його протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття і припинення незаконних дій проводились під процесуальним керівництвом Прокуратури Донецької області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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