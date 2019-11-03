СБУ розкрила масштабну схему зловживань на миколаївській митниці

Йдеться про махінації із ввезенням з Європи добрив

Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань викрили посадовців Миколаївської митниці на масштабних зловживаннях. Про це повідомляють на сайті СБУ.

За даними відомства, під час ввезення з Європи мінеральних добрив протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці разом із начальниками кількох митних постів систематично занижували податкові ставки.

Унаслідок дій посадовців державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує ці зловживання. Нині відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Слідство триває.

Источник: 5.ua

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