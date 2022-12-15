СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна.

У цих виданнях представники рф заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів рф.

В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф».

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів».

Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

На території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в рф.

Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях спільно з підрозділами Національної поліції і Національної гвардії.

Джерело: ssu.gov.ua

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