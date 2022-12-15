Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 23

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна.

У цих виданнях представники рф заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів рф.

В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф».

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів».

Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

На території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в рф.

Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях спільно з підрозділами Національної поліції і Національної гвардії.

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 15 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:25    29
Україна - лідер з отримання військової допомоги від ЄС
Сегодня 08:19    45
Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців
Сегодня 08:14    48
ISW, 14 декабря
Сегодня 08:10    45
Обережно, мережею ширяться маніпулятивні новини про мобілізацію в Україні - Маляр
Сегодня 08:08    44
Польський Сейм визнав росію країною, яка підтримує тероризм та використовує терористичні методи
Сегодня 08:01    53
На деокупованих територіях виявили дитячі катівні
Сегодня 07:58    53
В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов
Сегодня 07:49    73
Patriot. Исход предрешён
Сегодня 07:45    89
10 хороших новин 14 грудня
Сегодня 07:30    101
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 