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СБУ заочно повідомила про підозру російським митрополитам, які сприяли захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України

СБУ заочно повідомила про підозру російським митрополитам, які сприяли захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на чотирьох високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованій частині території України.

Усі вони - члени священного синоду рпц. Зокрема це:

▪ голова Санкт-Петербурзької митрополії – митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков);

▪ голова відділу зовнішніх церковних зав’язків рпц – митрополит Антоній (Антон Севрюк);

▪ керуючий Коломницькою єпархією, патріарший намісник московської митрополії – митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов);

▪ керуючий справами московської патріархії – митрополит Діонісій (Петро Порубай).

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років вони сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонщини, а також у Криму і тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей.

Для цього фігуранти під керівництвом патріарха Гундяєва забезпечили рішення російського синоду щодо «приєднання» українських релігійних громад до складу рпц.

У такий спосіб російські клірики захопили храми, церковні споруди та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних москві єпископів.

У подальшому ставленики країни-агресора нав’язували вірянам кремлівські наративи, в яких благословляли війну рф проти України та виправдовували злочини окупантів.

На підставі зібраних доказів Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13555

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