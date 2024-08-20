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СБУ затримала ще двох колаборанток на Харківщині: серед них - «бухгалтерка», яка нараховувала зарплати окупаційній адміністрації

СБУ затримала ще двох колаборанток на Харківщині: серед них - «бухгалтерка», яка нараховувала зарплати окупаційній адміністрації

СБУ затримала ще двох колаборанток на Харківщині: серед них - «бухгалтерка», яка нараховувала зарплати окупаційній адміністрації

Служба безпеки затримала на Харківщині ще двох колаборанток, які співпрацювали з рф на початку повномасштабного вторгнення.

Серед затриманих – 54-річна мешканка міста Мерефи. Після захоплення регіону вона виїхала до окупованого на той час Куп’янська, де влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації.

Там її призначили «бухгалтеркою управління фінансів» загарбницької установи.

За вказівкою місцевого гауляйтера колаборантка з липня по вересень 2022 року займалася питаннями грошового та матеріально-технічного забезпечення окупаційних органів країни-агресора.

Вона нараховувала там «зарплати» в російських рублях та розпоряджалася захопленим майном українських держустанов на користь рф.

Ще однією колаборанткою виявилася 48-річна мешканка Чугуївського району, яка допомагала окупантам підготувати псевдореферендум після захоплення частини території громади.

Для цього жінка ходила по дворах місцевих жителів та агітувала їх отримувати російські паспорти.

Також колаборантка закликала людей переоформлювати власні земельні ділянки відповідно до «законодавства» країни-агресора. За це вона обіцяла односельчанам лояльне ставлення з боку рашистів.

Після деокупації захоплених районів обидві зловмисниці намагалися уникнути правосуддя.

Одна з них переїхала до Харкова, де сподівалася «загубитися» у великому місті як «переселенка». Співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисниці і затримали її в орендованій квартирі.

Інша переховувалася за місцем проживання у Мерефі, де її згодом було затримано.

Наразі обом фігуранткам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської обласної та Чугуївської окружної прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12676

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