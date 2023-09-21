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СБУ затримала у Черкасах рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ

СБУ затримала у Черкасах рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ

Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Зокрема, мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні.

У разі відмови – рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.

Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

Щоб «вибити» суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством.

У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали рекетира «на гарячому» під час передачі йому частини «данини» у розмірі 200 тис. грн.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників.

Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав «свій відсоток».

Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала у Черкасах рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ

СБУ затримала у Черкасах рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ

СБУ затримала у Черкасах рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ

Джерело: https://t.me/SBUkr/9703

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу, україна

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