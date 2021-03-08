Шахраї масштабно підробляють 500-гривневу купюру
Правоохоронці кілька разів повідомляли про викриття зловмисників, які підробляли фальшиві гроші. Частина фальшивок потрапила в обіг, і тепер українці ризикують отримати підроблені купюри на ринках і в магазинах. Втім, підробку можна розпізнати самостійно.
Банкіри кажуть, що більшість фальшивих грошей в обігу мають погану якість. Високоякісні підробки зустрічаються рідко. Зазвичай фальшивки виглядають гірше від оригіналу.
Є кілька правил, щоб не отримати фальшивку:
● фальшивомонетникам полюбилися купюри номіналом 500 гривень 2006 року. Їх підробляють найчастіше;
● потрібно уникати розраховуватися великими купюрами в громадському транспорті, кіосках, маленьких магазинах, в яких не встановили на касах спеціальні детектори;
● ознайомитися на сайті НБУ з описом захисних елементів і зовнішнім виглядом поширених банкнот;
● поступово переходити на безготівкові розрахунки. Це не тільки убезпечить від фальшивок, а й дозволить уникнути крадіжки і втрати коштів (якщо ви все свої гроші зберігайте в банку, також акуратно варто звертатися з банківською картою і дотримуватися всіх заходів безпеки).
Рідше підробляють купюри номіналом до 100 грн, бо це невигідно. Але купюри вищим номіналом фальшивомонетники виготовляють в домашніх умовах валізами.
Реалізовують такі підробки через спеціальні канали в Telegram або профільні форуми. Роблять це не самі фальшивомонетники, а їх реалізатори. Куплені гроші доставляються «Новою поштою» або через «закладки». Наприклад, ховають їх на вулицях і відправляють замовнику місце з описом.
Источник: businessua.com