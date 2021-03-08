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Шахраї масштабно підробляють 500-гривневу купюру

Шахраї масштабно підробляють 500-гривневу купюру

Правоохоронці кілька разів повідомляли про викриття зловмисників, які підробляли фальшиві гроші. Частина фальшивок потрапила в обіг, і тепер українці ризикують отримати підроблені купюри на ринках і в магазинах. Втім, підробку можна розпізнати самостійно.

Банкіри кажуть, що більшість фальшивих грошей в обігу мають погану якість. Високоякісні підробки зустрічаються рідко. Зазвичай фальшивки виглядають гірше від оригіналу.

Є кілька правил, щоб не отримати фальшивку:

● фальшивомонетникам полюбилися купюри номіналом 500 гривень 2006 року. Їх підробляють найчастіше;

● потрібно уникати розраховуватися великими купюрами в громадському транспорті, кіосках, маленьких магазинах, в яких не встановили на касах спеціальні детектори;

● ознайомитися на сайті НБУ з описом захисних елементів і зовнішнім виглядом поширених банкнот;

● поступово переходити на безготівкові розрахунки. Це не тільки убезпечить від фальшивок, а й дозволить уникнути крадіжки і втрати коштів (якщо ви все свої гроші зберігайте в банку, також акуратно варто звертатися з банківською картою і дотримуватися всіх заходів безпеки).

Рідше підробляють купюри номіналом до 100 грн, бо це невигідно. Але купюри вищим номіналом фальшивомонетники виготовляють в домашніх умовах валізами.

Реалізовують такі підробки через спеціальні канали в Telegram або профільні форуми. Роблять це не самі фальшивомонетники, а їх реалізатори. Куплені гроші доставляються «Новою поштою» або через «закладки». Наприклад, ховають їх на вулицях і відправляють замовнику місце з описом.

Источник: businessua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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