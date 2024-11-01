Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:15
Просмотров: 50

Справа щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації: САП домоглася скасування незаконного рішення суду

Справа щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації: САП домоглася скасування незаконного рішення суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглась скасування рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку.

Зважаючи на беззаперечні докази, надані прокурором САП, 31.10.2024 Одеський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу САП та скасував рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023 про визначення місця проживання дитини з батьком, яке надавало право отримати відстрочку від мобілізації та перетнути державний кордон.

Наголошуємо, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою й надалі вживатимуться заходи, спрямовані на оскарження таких судових рішень у разі встановлення незаконності підстав для їх отримання особами призовного віку та їх подальшого використання з метою перетнути державний кордон.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2543

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ежемесячная инфографика по БПЛА Shahed-136/Герань-2/Гербера. Итоги октября
Сегодня 07:40    1
В Україні було засуджено 57 адміністраторів та учасників Telegram та Viber-спільнот, що допомагали ухилянтам
Сегодня 07:33    23
Україна та Молдова наблизилися до Євросоюзу, Грузія - віддалилася: звіт ЄК
Сегодня 07:25    39
Контроль зв’язку, фейкові сторінки, перекриття кварталів ― як росіяни намагаються виявити патріотів України в окупації?
Сегодня 07:24    45
1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання
Сегодня 07:20    36
Зміни для водіїв та оновлені правила перетину кордону: що чекає на українців в листопаді
Сегодня 07:06    58
Після початку війни Баканов працевлаштував в СБУ свого 25-річного сина
Сегодня 06:57    62
Прокуратура Фінляндії звинуватила у військових злочинах росіянину Воїславу Тордену, він же Ян Петровський
Сегодня 06:48    80
Чехія передала Україні 60% своїх танків — 72 штуки
Сегодня 06:40    67
Збитки завдані війною у Чорному морі становлять 345 млн євро
Сегодня 06:32    98
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 