Справа щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації: САП домоглася скасування незаконного рішення суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглась скасування рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку.

Зважаючи на беззаперечні докази, надані прокурором САП, 31.10.2024 Одеський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу САП та скасував рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023 про визначення місця проживання дитини з батьком, яке надавало право отримати відстрочку від мобілізації та перетнути державний кордон.

Наголошуємо, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою й надалі вживатимуться заходи, спрямовані на оскарження таких судових рішень у разі встановлення незаконності підстав для їх отримання особами призовного віку та їх подальшого використання з метою перетнути державний кордон.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2543

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