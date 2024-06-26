Судитимуть суддю одного з райсудів Одеської області, якого викрили на корупційному злочині

25 червня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого в лютому поточного року викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що суддя отримав кошти для передачі своїм колегам за ухвалення ними рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення відносно фізичної особи. Фактично наміру передавати грошові кошти він не мав, а розпорядився ними на власний розсуд.

Суддю викрито детективами НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області за процесуального керівництва прокурорів САП.

09.02.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2284

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