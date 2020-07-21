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Террористы обустраивают новые позиции на Донбассе: опубликованы данные ОБСЕ

Террористы обустраивают новые позиции на Донбассе: опубликованы данные ОБСЕ

Российские террористы на Донбассе обустраивают новые позиции в районе неподконтрольного правительству села Петровское. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ, которая зафиксировала соответствующие работы боевиков в ночь с 16 на 17 июля.

«БПЛА впервые зафиксировал, как копали углубление (не зафиксировано по данным наблюдения от 5 июля 2020 года), по оценке, для подготовки к обустройству нового укрытия восточнее недавно вырытой траншеи вблизи юго-восточного угла участка разведения», — говорится в отчете.

За пределами участка разведения, ориентировочно в 50 м к востоку от вышеупомянутого углубления, беспилотник миссии обнаружил строительные материалы, колоды и предположительно брезент, примерно в 10 м к востоку от его восточного края.

Источник: sprotyv.info

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