Трампу предъявлены новые уголовные обвинения в деле о документах - в том числе, в попытке уничтожения улик

Офис спецпрокурора Джека Смита объявил о новых пунктах обвинения против Трампа:

- «презентация документа в связи с военными действиями в иностранном государстве» (того самого военного плана по Ирану, которым Трамп размахивает перед носом посторонних людей на аудиозаписи в своей резиденции в Нью-Джерси. После того, как пленка была опубликована, Трамп заявил, что никакого документа не было и это была «бравада» с его стороны, наврал чтобы похвастаться типа. Наврал-то он наврал, но про другое, как водится).

- попытка уничтожения записей с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго летом 2022 года ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНИ БЫЛИ ЗАТРЕБОВАНЫ ПОВЕСТКОЙ - Трамп потребовал от своих подчиненных уничтожить видеозаписи

Таким образом, в деле о документах Трампу в общей сложности предъявлены 32 пункта по Закону о Шпионаже и 8 пунктов в воспрепятствовании правосудию.

И что важно, к умышленному удержанию секретных документов добавился пункт раскрытия информации третьим лицам.

И маленькая деталь: Трамп публично многократно заявлял, что «немедленно» предоставил Минюсту все записи с камер видеонаблюдения по первому требованию.

Обвинения также предъявлены подчиненному Трампа, которому он поручил уничтожить записи, 56-летнему Карлосу Де Оливейре. Его обвиняют в даче ложных показаний - и это отличный кандидат для того, чтобы дать показания на Трампа в обмен на сделку с правосудием.

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

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