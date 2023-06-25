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Транзит влади таки відбувається...

Транзит влади таки відбувається...

Або декілька фактів, які ще вчора ми не здогадувалися про "спецоперацію" Прігожина

Ключовою помилкою світу було думати, що ватажок найманців - це самостійний гравець, який самотужки вирішив побороти гідру корупції та сатанізму: ми пропустили у цій "гойді" довжелезні вуха секретаря совбєза Ніколая Патрушева. 

▶ ️За прогулянкою «вагнерів» просторами «матушкі» стояв Патрушев та підконтрольна йому ФСБ. Їх задачею було, щонайменше, взяти під контроль армію.

● Прігожин складав враження «дорослого босяка». Та ми забули, що міжнародний тероризм та найманство - це експортний товар спецслужб… особливо, якщо [африканські] жертви багаті на діаманти, золото та інші дари підземного світу.  

● «Вагнер» місяцями готувався до «контрнаступу» на Москву, акумулював боєприпаси, паливо, "пиляв" стратегію проникнення у столицю. Контррозвідка ФСБ місяцями «не помічала» цих приготувань, утримуючи самого Прігожина в золотому коконі безпеки, оберігаючи навіть від кривого погляду, не кажучи вже про якийсь замах. 

● Проксі-воїн ФСБ Прігожин невтомно обгиджував  керівництво МО, не згадуючи ФСБ. 

● Ну й крайній аргумент: «проксі-воїн світла»  в 100 км від Москви, в один момент здувся по дзвінку, слухняно упакувавшись в автівку та відправившись у заслання: найближчим часом йому доведеться боротися за зміцнення демократії в черговій африканській країні чи щось подібне тому. Чи міг би справжній лідер 25-тисячного контингенту отак от зійти на пси, боячись пролити кров?.. Лідер - ні, а от «солдат ФСБ» - так. 

▶ ️Упродовж попередньої доби найманці наступали не на Москву, а на перелякану свідомість фюрера. Схоже, частковий трансфер влади відбувся. 

● Коли всі посіпаки фюрера накивали крилами бізнес-джетів, на господарстві у Москві залишився один Патрушев, який влаштував красивий трюк над президентом: він публічно наплював на путінські стогони про недопустимість перемовин з терористами: внутрішня стабільність» виявилася важливішою за "забобони" бункерного. Тим часом все, що змогла путінська армія, це криво-косо знищувати нафтосховища, мости, підривати цивільних. 

● «Шах Прігожиним»  ФСБ влаштувало, скоріше за все, через невдоволення стратегією війни Шойгу-Герасімова (реально - Путіна): їх так затягнуло у тунель пост-совкового ядерного мислення, вони ігнорують неефективність цього інструменту. Йдеться про теорію масштабної шкоди, під яку потрапляють і техногенні катастрофи, як підрив Каховської ГЕС.  Тоді як ФСБ-шна частина путінської верхівки прагне скорішого завершення війни та повернення до типового мирного корупційного існування. 

● Патрушев не влаштував Путіну «мат Прігожиним», бо довелося б попотіти над захопленням влади у країні. Свого часу заколот Керенського обійшовся  російській імперії втратою трону і приходом до влади більшовиків. ФСБ вчить історію: в разі захоплення Москви сценарій розвалу мордору був цілком реальним. Тому бункерний досі - вожак оркостану, а за подальшим транзитом влади слід спостерігати за призначеннями. Не виключено, що міністром оборони стане, наприклад, Олексій Дюмін, колишній охоронець фюрера, губернатор однієї з областей, людина Патрушева, свого часу фігурував серед спадкоємців фюрера. Для балансу начальником ГШ стане який-небудь традиційний вояка, наприклад, алкаш Суровікін - дружаня Прігожина.  

● Патрушев давно славився вставленими ножами у спину фюреру. Це він розвів цілий інкубатор відомих «політологів» та телеграм-каналів, які щиро та натхненно знущалися з господаря кремля. Кажуть, що саме Патрушев є творцем про «смертельно хворого Путіна». Виглядає на те,  цей креативний секретар Радбезу тепер і дотягнувся до влади у Московії. Стежимо за призначеннями. Якщо написане тут підтвердиться, то і наступника бункерному висаджуватиме у своєму інкубаторі ФСБ.

Шойгу та Герасимов  - то окрема історія. Подейкують, їм тепер відповідати за усіх гріхи бункерного. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/809

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