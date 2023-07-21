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Троє бойовиків, які штурмували Авдіївку і Бахмут вже в тюрмі

Троє бойовиків, які штурмували Авдіївку і Бахмут вже в тюрмі

За матеріалами СБУ тюремне ув’язнення отримали ще троє бойовиків, які штурмували Авдіївку і Бахмут

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє бойовиків терористичної організації «л/днр» і угруповання російського генштабу під назвою «Шторм».

З початку повномасштабного вторгнення рф всі вони брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Зловмисників було взято у полон під час боїв на Донеччині.

За матеріалами СБУ, один із бойовиків отримав 15 років тюремного ув’язнення.

Ним виявився 37-річний уродженець Луганщини, який у кінці лютого 2022 року добровільно приєднався до так званого «204-го стрілецького полку народної міліції лнр».

Там його залучали до складу штурмових загонів агресора, які намагались прорвати оборону українських військ у районі Бахмута в березні цього року.

Ще один бойовик отримав 13 років позбавлення волі. За даними слідства, у 2019 році він добровільно вступив до лав підконтрольного російським окупантам «2-го батальйону днр».

На «посаді» стрільця протитанкового артилерійського взводу зловмисник обстрілював позиції українських захисників у районах Василівки та Кам’янки на Донеччині.

А на початку 2023 року він штурмував населені пункти під Авдіївкою.

Крім того, до 10 років тюрми засуджено бойовика російського угруповання «Шторм», який потрапив у полон в боях за Красногорівку на Донеччині.

Як встановили слідчі, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Дебальцевого. Ще у лютому 2015 року він вступив до так званого «зенітного дивізіону чистяковської дивізії» на території тимчасово захопленого міста.

Згодом перевівся до терористичного угруповання «Восток», у складі якого був оператором-навідником БМП-1 і БМП-2.

Після 24 лютого 2022 року бойовик приєднався до підрозділів регулярних військ рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними у вчиненні особливо тяжких злочинів проти України.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській, Донецькій та Луганській областях.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9001

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