В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты". Есть заложники. Обновляется (фото, видео)

В Харькове возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты», в здании находятся люди. Сообщение об инциденте поступило от мужа женщины, которая работает на "Укрпочте" по линии 102 в 14:40 после того, как в отделение вошел мужчина в маске с целью ограбления.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

Хронология событий:

Захват "Укрпочты" в Харькове: преступник задержан, обнародовано его фото. Реакция первых лиц страны

Заложников в отделении «Укрпочты» освободили, подозреваемый задержан

К переговорам по освобождению заложников в «Укрпочте» привлекли отца подозреваемого

Захват "Укрпочты": Освобожденный мальчик рассказал об удержании в заложниках

Из почтового отделения в Харькове отпустили часть заложников

Требования мужчины, который захватил почтовое отделение, могут быть связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе, - СМИ

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция просит прессу не снимать на месте происшествия.

Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил Бех.

Источник:inforesist

Новости портала «Весь Харьков»