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В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты". Есть заложники. Обновляется (фото, видео)

В Харькове возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты», в здании находятся люди. Сообщение об инциденте поступило от мужа женщины, которая работает на "Укрпочте" по линии 102 в 14:40 после того, как в отделение вошел мужчина в маске с целью ограбления.

В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение Укрпочты. Есть заложники. Обновляется (фото, видео)

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

Хронология событий:

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В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение Укрпочты. Есть заложники. Обновляется (фото, видео)

Спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение Укрпочты. Есть заложники. Обновляется (фото, видео)

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.

В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение Укрпочты. Есть заложники. Обновляется (фото, видео)

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция просит прессу не снимать на месте происшествия.

Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил Бех.

Источник:inforesist

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