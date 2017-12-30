В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты". Есть заложники. Обновляется (фото, видео)
В Харькове возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты», в здании находятся люди. Сообщение об инциденте поступило от мужа женщины, которая работает на "Укрпочте" по линии 102 в 14:40 после того, как в отделение вошел мужчина в маске с целью ограбления.
Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.
Хронология событий:
Захват "Укрпочты" в Харькове: преступник задержан, обнародовано его фото. Реакция первых лиц страны
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На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
Спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.
«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.
Полиция просит прессу не снимать на месте происшествия.
Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.
"Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил Бех.
Источник:inforesist