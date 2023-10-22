В подмосковных Котельниках ОМОН забрал мигрантов прямо из мечети в военный тренировочный центр

Там у них отобрали все документы и отправили на медосмотр.

От них требуют подписать контракт с Минобороны. Адвокатов к мигрантам не пускают.

«Кто вчера прибыл? Руки подняли. Все телодвижения, через дежурную часть, понятно? После всех построений. Записываемся у дежурного и выдвигаемся в штаб. Кому нужна медкомиссия, хуисия, залуписия. Понятно? Прибываем из штаба, отмечаемся у дежурного и идём на занятия. Занятия у нас проходят до обеда и два часа после обеда. Распорядок дня выучили? Выучить всем распорядок дня. Обязательные построения. С проверкой личного состава. В 13:00 вы должны быть все здесь на плацу. Понятно?», — говорит мужской голос на слитой в сети аудиозаписи.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/60750

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