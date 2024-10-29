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В столице Германии вскрыт рассадник иранского терроризма: 700 подозреваемых

В столице Германии вскрыт рассадник иранского терроризма: 700 подозреваемых

Немецкие спецслужбы расследуют деятельность 700 человек, связанных с берлинским филиалом иранского Международного института Мустафы, — их подозревают в шпионаже в пользу Ирана. Предполагается, что данное учебное заведение используют как платформу для вербовки агентов Силы “Кудс” — военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом рассказывает немецкая газета B.Z.

Подозреваемые были разделены на три группы: 63 человека с паспортами ФРГ, 552 студента университета “имеют связи в Германии”, и 78 так называемых “стажеров из Германии”.

“Международный университет Мустафы, имеющий филиалы по всему миру, используется Силами “Кудс” в качестве вербовочной платформы для сбора разведданных и проведения операций, включая вербовку в иностранные военизированные формирования”, — говорится в санкционных документах.

Блок правоцентристских политических партий ХДС/ХСС уже потребовал от МВД Германии немедленно запретить деятельность означенного исламистского университета в ФРГ.

“Иранские исламистские институты на территории Германии должны быть немедленно закрыты. Угроза, исходящая от Ирана, очевидна. Министр внутренних дел не должна продолжать игнорировать это”, — сказал представитель ХДС Александр Добриндт.

Эксперт по работе спецслужб Кристоф де Врис заявил, что власти Германии должны объяснить, почему они раньше не закрыли Институт Мустафы, который уже много лет находится в санкционных списках США и Канады. По словам де Вриса, иранский университет — это “центральный орган по вербовке сил для терроризма”. Он отметил, что Университет Мустафы “был основан самим лидером Хаменеи” и является “центральным органом по распространению исламского фундаментализма”.

Джерело: nigroll.com

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