ВАКС засудив до 4 років позбавлення волі комерційного директора Павлоградського хімзаводу

Колегія суддів ВАКС засудила до 4 років позбавлення волі директора державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» Валерія Кирилова.

Рішення ухвалили судді ВАКС Маслов, Строгий та Федорак.

Павлоградський хімзавод має стратегічне значення для економіки й безпеки України, оскільки залученний до процесу виробництва вибухових речовин.

За даними слідства, хімзавод використовував компанію-прокладку для поставки своєї продукції кінцевим клієнтам. У результаті продукцію постачали за однією ціною, а "прокладка" продавала її на 30% дорожче.

В результаті дії посадовця завдали збитків держпідприємству на суму понад 7 млн грн.

Суд також задовольнив цивільний позов прокурора та стягнув з обвинуваченого 7,06 млн грн.

Окрім того, Кирилов після відбуття покарання буде позбавленний права на наступні три роки обіймати керівні посади на підприємствах державної форми власності.

На жаль, 3 роки - це максимальний строк за кримінальним процесуальним законодавством. Також на нього поклали штраф у 17 тисяч грн.

Вирок можна оскаржити до апеляції ВАКС протягом тридцяти днів.

Також ВАКС розглядає справу щодо гендиректора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана та його спільників, яких звичнувачують у зловживаннях на понад 43,3 млн грн збитків. Справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання.

Крім того, минулого місяця Шиману, директору з маркетингу заводу та ще двом особам повідомили про підозру у третій справі щодо можливих зловживань на майже 28,5 млн грн.

Слідство вважає, що Шиман зі спільниками штучно створив підстави для забезпечення перемоги потрібної компанії на конкурсних торгах на поставку труб для потреб заводу.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2396

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