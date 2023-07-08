Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 147

ВАКС засудив до 4 років позбавлення волі комерційного директора Павлоградського хімзаводу

ВАКС засудив до 4 років позбавлення волі комерційного директора Павлоградського хімзаводу

Колегія суддів ВАКС засудила до 4 років позбавлення волі директора державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» Валерія Кирилова.

Рішення ухвалили судді ВАКС Маслов, Строгий та Федорак.

Павлоградський хімзавод має стратегічне значення для економіки й безпеки України, оскільки залученний до процесу виробництва вибухових речовин.

За даними слідства, хімзавод використовував компанію-прокладку для поставки своєї продукції кінцевим клієнтам. У результаті продукцію постачали за однією ціною, а "прокладка" продавала її на 30% дорожче.

В результаті дії посадовця завдали збитків держпідприємству на суму понад 7 млн грн.

Суд також задовольнив цивільний позов прокурора та стягнув з обвинуваченого 7,06 млн грн.

Окрім того, Кирилов після відбуття покарання буде позбавленний права на наступні три роки обіймати керівні посади на підприємствах державної форми власності.

На жаль, 3 роки - це максимальний строк за кримінальним процесуальним законодавством. Також на нього поклали штраф у 17 тисяч грн.

Вирок можна оскаржити до апеляції ВАКС протягом тридцяти днів.

Також ВАКС розглядає справу щодо гендиректора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана та його спільників, яких звичнувачують у зловживаннях на понад 43,3 млн грн збитків. Справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання.

Крім того, минулого місяця Шиману, директору з маркетингу заводу та ще двом особам повідомили про підозру у третій справі щодо можливих зловживань на майже 28,5 млн грн. 

Слідство вважає, що Шиман зі спільниками штучно створив підстави для забезпечення перемоги потрібної компанії на конкурсних торгах на поставку труб для потреб заводу.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2396

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Николаевщине будут судить предателя, который сливал данные о безопасности Южноукраинской АЭС
Сегодня 09:30    123
Окупанти готують план евакуації з Маріуполя
Сегодня 09:17    129
Трофеї ЗСУ за місяць
Сегодня 09:11    107
За неделю цена на электричество для промышленности в Украине упала почти на 30%
Сегодня 09:05    111
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 08:53    105
ВМФ россии создал новый Азовский военно-морской округ во временно оккупированном Мариуполе для поддержки тыловых и контрпартизанских задач, - британская разведка
Сегодня 08:41    101
Голова Тернопільської облради пропустив засідання ВАКС через раптову госпіталізацію
Сегодня 08:30    116
Относительно саммита НАТО в проекции наступления
Сегодня 08:19    126
СБУ розслідує діяльність священника на Київщині, який, імовірно, допомагав росіянам під час окупації.
Сегодня 08:08    120
Залужному - 50
Сегодня 08:00    124
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 