ВАКС звільнив від відповідальності депутатку Шол через закінчення строків

Вищий антикорупційний суд звільнив народного депутата від Слуги Народу Маргариту Шол від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування в зв’язку з закінченням строків.

Депутатка не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві. Вартість квартири оцінили в 5 млн грн.

Рішення ухвалили судді ВАКС Олійник, Саландяк і Широка.

Нагадаємо, що справа щодо Шол надійшла до суду 17 січня цього року. А вже 12 квітня закінчувались строки давності.

Шол разом з адвокатом пропустили чимало засідань, обґрунтовуючи це різними причинами, дотягнувши до закінчення строків.

Ми про таку ситуацію, коли робота антикорупційних органів викидається на смітник, попереджали (https://www.pravda.com.ua/columns/2023/03/7/7392332/) ще раніше. На черзі ще кілька справ, які невдовзі закриє ВАКС.

Більше того. Зараз посадовці, в тому числі депутати, взагалі можуть не подавати декларації. Тобто подання декларацій фактично стало "добровільним", що позбавляє будь-якого сенсу одну із найважливіших антикорупційних реформ.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2250

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