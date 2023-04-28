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ВАКС звільнив від відповідальності депутатку Шол через закінчення строків

ВАКС звільнив від відповідальності депутатку Шол через закінчення строків

Вищий антикорупційний суд звільнив народного депутата від Слуги Народу Маргариту Шол від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування в зв’язку з закінченням строків.

Депутатка не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві. Вартість квартири оцінили в 5 млн грн.

Рішення ухвалили судді ВАКС Олійник, Саландяк і Широка.

Нагадаємо, що справа щодо Шол надійшла до суду 17 січня цього року. А вже 12 квітня закінчувались строки давності.

Шол разом з адвокатом пропустили чимало засідань, обґрунтовуючи це різними причинами, дотягнувши до закінчення строків.

Ми про таку ситуацію, коли робота антикорупційних органів викидається на смітник, попереджали (https://www.pravda.com.ua/columns/2023/03/7/7392332/) ще раніше. На черзі ще кілька справ, які невдовзі закриє ВАКС.

Більше того. Зараз посадовці, в тому числі депутати, взагалі можуть не подавати декларації. Тобто подання декларацій фактично стало "добровільним", що позбавляє будь-якого сенсу одну із найважливіших антикорупційних реформ.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2250

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