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Відмова Монголії заарештувати путіна – це відверте нехтування міжнародними законами і правом

Відмова Монголії заарештувати путіна – це відверте нехтування міжнародними законами і правом

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

російський диктатор путін здійснив візит до Монголії, яка є учасником Міжнародного кримінального суду (МКС), і не був заарештований.

▶️ Монголія порушила свої міжнародні зобов’язання, відмовившись арештувати воєнного злочинця путіна за ордером МКС.

▶️ МКС, Україна і ЄС застерігали Монголію про неприпустимість порушень зобов’язань за Римським статутом.

▶️ Монголія створила небезпечний прецедент, підваживши дієвість рішень міжнародного правосуддя.

▶️ Разом з міжнародними партнерами Україна обговорюватиме подальші дії після візиту воєнного злочинця в Монголію.

▶️ Вдячні представникам громадянського суспільства Монголії, які всупереч позиції власного уряду влаштували акцію протесту проти візиту путіна до своєї країни.

Джерело: https://t.me/spravdi/41353

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