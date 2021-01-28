Викрито на зловживанні директора комунального підприємства Харкова

26 січня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили директору одного з комунальних підприємств міста Харкова про підозру у зловживанні службовим становищем, в результаті якого місцева громада зазнала близько 1 млн грн збитків. Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України.

Як встановило слідство, у 2016 році комунальне підприємство оголосило закупівлю обладнання для потреб міста. Напередодні укладання договору з переможцем тендеру директор КП, який на той момент також обіймав посаду депутата Харківської міськради, за власної ініціативи вніс зміни до характеристик предмета закупівлі, внаслідок чого здійснено закупівлю іншої продукції, яка не відповідала вимогам документації конкурсних торгів. Через це підприємство надмірно перерахувало майже 1 млн грн.

Частину зазначеної суми постачальник обладнання в подальшому перерахував компанії, бенефіціарним власником якої був директор КП.

Розслідування зазначених фактів НАБУ та САП здійснюють із січня 2019 року, відколи підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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