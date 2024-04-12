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На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури

На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури м. Харкова.

Серед підозрюваних:

● керівник організованої групи;

● двоє працівників КП «Харківські теплові мережі»;

● чотири особи, підконтрольні лідеру організованої групи.

Як встановило слідство, починаючи з квітня 2022 року, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі», серед яких перший заступник гендиректора підприємства, та низкою підконтрольних фізичних осіб спільно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства та коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення та розвитку міської інфраструктури Харківщини.

Для цього співучасники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану, як приводом не проводити відкриті торги.

Надалі підконтрольний «переможець» закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами. При здійсненні таких оборудок, співучасниками використовувалися підроблені документи та забезпечувалось документальне обґрунтування штучного завищення цін на продукцію, що постачалася.

Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 159,5 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

- Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2150

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