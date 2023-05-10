Заперечував злочини окупантів і поширював брехню про ситуацію на фронті: викрито поплічника колаборантки монтян

Затриманим виявився 46-річний мешканець Києва, який був адміністратором прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки, повідомили в СБУ.

- Встановлено, що зловмисник «модерував» дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він «фільтрував» дописи, які не відповідають «критеріям» кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності монтян.

Водночас фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках у соцмережах – заперечував участь загарбників у повітряних ударах по цивільних об’єктах України.

Правоохоронці виявили з його місцем проживання комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Слідчі повідомили йому про підозру.

Джерело: https://t.me/spravdi/28888

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