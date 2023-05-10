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Викрито поплічника колаборантки монтян

Заперечував злочини окупантів і поширював брехню про ситуацію на фронті: викрито поплічника колаборантки монтян

Затриманим виявився 46-річний мешканець Києва, який був адміністратором прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки, повідомили в СБУ.

- Встановлено, що зловмисник «модерував» дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він «фільтрував» дописи, які не відповідають «критеріям» кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності монтян.

Водночас фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках у соцмережах – заперечував участь загарбників у повітряних ударах по цивільних об’єктах України.

Правоохоронці виявили з його місцем проживання комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Слідчі повідомили йому про підозру.

Викрито поплічника колаборантки монтян

Викрито поплічника колаборантки монтян

Викрито поплічника колаборантки монтян

Викрито поплічника колаборантки монтян

Джерело: https://t.me/spravdi/28888

Новости портала «Весь Харьков»

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