Владимир Путин: в России нет олигархов

Президент России Владимир Путин в интервью журналистам The Financial Times Лайонелу Барбере и Генри Фою заявил, что в России нет олигархов и компаний, которые получают сверхдоходы от близости к власти.

— Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов. Олигархи — это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет, — сказал Путин. Текстовая версия интервью опубликована на сайте Кремля.

В 2015 году сын друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга Игорь получил из бюджета деньги на создание системы «Плутон», которая взимает плату с водителей большегрузов массой больше 12 тонн.

Источник: breakingmad.me

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