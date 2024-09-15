Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 9 по 13 вересня 2024 року ми говорили про:

✅ викриття масштабної оборудки у дорожній сфері під час повномасштабного вторгнення рф, у результаті якої державі заподіяно понад 286 млн грн збитків. Більше тут (http://cutt.ly/IeREYSyd)

✅ підозру ексслужбовцю Львівської митниці та громадянину України, дії яких призвели до заподіяння державі шкоди на понад 15 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/UeE4Ihn7)

✅ завершення розслідування у справі щодо легалізації понад 21 млн євро – частини неправомірної вигоди, одержаної ексголовою ДФС України. Більше тут (http://cutt.ly/CeE3cuGI)

✅ завершення слідства у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої заподіяли державі майже 290 млн грн збитків. Більше тут (https://cutt.ly/NeRDlwY9)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням ексдепутата Київської міської ради та двох його спільників у проханні 30 тис. дол. США хабаря за посаду директора КП «Житній ринок». Більше тут (http://cutt.ly/6eE8bqJ0)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння понад 7,7 млн грн при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії рф в Херсонській області. Більше тут (http://cutt.ly/heRdOqhW)

✅ скерування до суду справи щодо підкупу нерухомістю топпосадовця Міністерства відновлення. Більше тут (https://cutt.ly/seRJhDp5)

✅ результати діяльності НАБУ і САП у серпні. Більше тут (https://cutt.ly/UeRA4K6Y)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2760

Новости портала «Весь Харьков»