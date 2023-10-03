​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 25 по 29 вересня 2023 року ми говорили про:

● викриття судді Броварського міськрайонного суду на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. дол. США. Більше тут

● повідомлення про підозру в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 50 тис. грн. Більше тут

● підозру п'яти особам у заволодінні 1,32 млрд грн ДП «Зоря» - «Машпроект». Більше тут

● підозру двом особам у заволодінні 10 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині. Більше тут

● завершення розслідування щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів «Волиньторф». Більше тут

● завершення розслідування за підозрою учасників злочинної організації, яка незаконно вивела з АБ «Укргазбанк» 206 млн грн. Більше тут

● скерування до суду обвинувального акту стосовно експрезидента-втікача і ще трьох осіб, які заволоділи угіддями «Сухолуччя». Більше тут

● зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка з новопризначеною посолкою Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Більше тут

● підписання Директором НАБУ Семеном Кривоносом та Генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем Меморандуму про взаємодію. Більше тут

● виступ Директора НАБУ на форумі «Енергія Бізнесу», організованому Forbes Ukraine. Більше тут

● участь старшого детектива НАБУ Олексія у дискусії «Судова реформа та боротьба з корупцією», організованій Стенфордською школою права та Європейським банком реконструкції та розвитку. Більше тут

● завершення детективами НАБУ поглибленої навчальної програми «Процесуальне інтерв’ю для справедливого та ефективного правосуддя». Більше тут

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2128

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