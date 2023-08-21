У I півріччі 2023 року НАБУ і САП викрили низку випадків системної корупції за участі високопосадовців

Загалом, упродовж 6 місяців цього року детективи НАБУ та прокурори САП розпочали 286 розслідувань стосовно 137 осіб. Викрили:

● Заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури під час отримання хабаря у 400 тисяч доларів США

● Злочинну організацію у ФДМУ, яка заволоділа понад 500 млн грн коштів та яку очолював колишній голова фонду

● Голову Верховного Суду та схему підкупу керівництва Верховного Суду

● Схему вимагання високопосадовцями Тернопільської облради та ОВА

● Народного депутата на спробі заволодіти землею у Києві

● Керівників «Укрспирту» на махінаціях при закупівлі палива, що призвело до збитків на суму понад 55 млн грн

Звіт (https://reports.nabu.gov.ua/)

Відеозвіт (https://www.youtube.com/watch?v=FaU-OodnRwk)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2054

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