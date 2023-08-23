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У Миколаївській області затримали фейкового детектива
У Миколаївській області затримали фейкового детектива, яка надурила майже на 2 млн грн 500 родин бійців ЗСУ, які втратили зв’язок із рідними.
Прикидаючись фахівцем із пошуку постраждалих українських бійців, жінка видурювала гроші з їхніх сімей.
За суму до семи тисяч гривень за одного військового вона обіцяла відшукати людину і надати інформацію про її місцеперебування та фізичний стан.
Одразу після отримання грошей "обривала" комунікацію.
Зловмисниці повідомили про підозру за статтею 190 КК України (шахрайство) та взяли під варту.
Джерело: https://t.me/znua_live/108640