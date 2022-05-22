Украина воюет с неонацистами, – сообщает Spiegel со ссылкой на немецкие спецслужбы

По данным журналистов, в рядах вооружённых сил РФ в Украине воюют (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-organisierte-neonazi-gruppen-kaempfen-fuer-russland-geheimdienstbericht-a-f1632333-6801-47b3-99b9-650d85a51a52) представители радикальных неонацистских формирований.

Речь идет о ДШРГ «Русич», в которой состоит известный садист Алексей Мильчаков, а также о «Русской имперской лиге».

А мы и не думали, что воюем с адекватами.

Источник: https://t.me/truexanewsua/47866

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